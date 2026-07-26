Звільнення військового по догляду за дружиною: що для цього потрібно

Військовослужбовець може бути звільнений зі служби за сімейними обставинами, якщо його дружина потребує постійного догляду. Водночас одного лише медичного висновку про стан її здоров'я недостатньо — рішення залежить від низки юридичних та медичних обставин.

Про це розповів адвокат Сергій Рогозін. За словами юриста, закон передбачає дві підстави для звільнення військовослужбовця у зв'язку з необхідністю догляду за дружиною.

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Перша стосується випадків, коли дружина має інвалідність I або II групи та потребує постійного стороннього догляду. Друга підстава — необхідність догляду за дружиною з інвалідністю III групи. Однак у такій ситуації кожен випадок розглядається індивідуально.

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Адвокат наголосив, що медичний висновок за формою №080-4/о є важливим документом, однак сам по собі він не гарантує звільнення з військової служби. За його словами, значно більше шансів на позитивне рішення мають військовослужбовці, дружини яких мають встановлену I або II групу інвалідності. У разі необхідності варто оцінити конкретний медичний випадок і можливість встановлення відповідної групи інвалідності.

Чи впливає наявність інших родичів

Сергій Рогозін зазначив, що сам факт наявності інших родичів не є автоматичною підставою для відмови у звільненні зі служби. Водночас під час розгляду звернення компетентні органи аналізують усі обставини справи, зокрема медичні документи, сімейний стан та інші юридично значущі докази. Саме комплексна оцінка цих матеріалів впливає на остаточне рішення.

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