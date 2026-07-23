Не зашкодить фігурі: рецепт абрикосового варення без цукру на зиму

Абрикосове варення без цукру — чудовий варіант для тих, хто хоче зберегти природний смак фруктів без зайвої солодкості. Воно має насичений абрикосовий аромат, приємну природну солодкість із легкою кислинкою та більш "живий" смак, ніж традиційне варення.

Водночас варто враховувати, що цукор у класичних рецептах виконує не лише роль підсолоджувача — він також допомагає загущувати варення та подовжує термін його зберігання. Про це пише Shuba.

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Таке варення готують шляхом тривалого уварювання стиглих абрикосів, поки фруктова маса не стане густою. Завдяки відсутності цукру смак максимально наближений до свіжих плодів, а аромат залишається яскравим і природним.

Для приготування найкраще обирати стиглі, соковиті й ароматні абрикоси без пошкоджень. Щоб варення краще загусло, можна додати кілька трохи недозрілих плодів — вони містять більше природного пектину. Після того як фрукти стануть м'якими, їх варто перебити занурювальним блендером до однорідної консистенції. Потім масу потрібно ще трохи уварити, регулярно помішуючи, щоб вона не пригоріла.

За бажанням до варення можна додати трохи лимонного соку — він зробить смак більш виразним і допоможе зберегти насичений колір. Добре поєднуються з абрикосами й натуральна ваніль або дрібка кориці.

Абрикоси багаті на клітковину, калій, а також вітаміни А і С. Оскільки цукор у рецепті не використовується, варення зберігає лише природну солодкість плодів. Водночас під час тривалого варіння частина вітаміну С руйнується.

Корисні поради

використовуйте лише стиглі та ароматні абрикоси без ознак псування;

кілька недозрілих плодів допоможуть отримати густішу консистенцію;

ваніль і кориця чудово доповнюють смак, але їх можна не додавати;

через відсутність цукру варення потрібно уварювати довше;

під час приготування регулярно перемішуйте фруктову масу, щоб вона не пригоріла;

після відкриття банку зберігайте варення лише в холодильнику.

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Рецепт абрикосового варення без цукру

Інгредієнти

абрикоси — 2,5 кг;

ванільний екстракт — 2 ч. л.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Крок 1. Підготуйте абрикоси

Помийте плоди, розріжте навпіл, видаліть кісточки й наріжте абрикоси невеликими шматочками.

Крок 2. Проваріть фрукти

Перекладіть абрикоси у широку каструлю з товстим дном і готуйте на слабкому вогні 35–45 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 3. Зробіть пюре

Коли фрукти повністю розм'якнуть, подрібніть їх занурювальним блендером. Якщо маса вийшла занадто густою, додайте 50–100 мл води.

Крок 4. Додайте ваніль

Влийте ванільний екстракт або додайте насіння натуральної ванілі та добре перемішайте.

Крок 5. Уваріть варення

Продовжуйте готувати ще 15–20 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. За цей час випарується зайва рідина, а варення стане густішим.

Крок 6. Розлийте по банках

Гаряче варення перелийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Як зберігати

Через відсутність цукру таке варення має коротший термін зберігання, ніж класичне. Після відкриття банку його потрібно тримати в холодильнику та використати протягом 5–7 днів. Якщо плануєте заготовити варення на довший час, його можна заморозити невеликими порціями або скористатися рецептом із додаванням цукру чи іншого дозволеного консерванта.

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