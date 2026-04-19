Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані або ігнорують повістки, можуть отримати штраф від ТЦК. Йдеться про суми в десятки тисяч гривень, а у разі несплати борг може подвоюватися та стягуватися примусово через виконавчу службу. Перевірити наявність штрафу можна кількома способами.

Українцям загрожують штрафи від 17 000 до 25 500 грн за порушення правил військового обліку та мобілізації. Водночас частина громадян може навіть не знати, що вже має винесене стягнення. Про це повідомляє Міноборони.

Основні причини штрафів від ТЦК

Адвокат Геннадій Капралов зазначає, що найчастіше штрафи накладають у таких випадках:

неоновлення персональних даних військового обліку;

ігнорування повістки (для уточнення даних, проходження ВЛК або мобілізаційного виклику);

відсутність при собі військового квитка або його електронної версії в застосунку "Резерв+";

неявка для постановки на облік або несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання;

відмова від проходження військово-лікарської комісії.

Відповідно до законодавства, за такі порушення передбачені штрафи від 17 000 до 25 500 грн. У разі повторного порушення сума може збільшуватися. Якщо штраф не сплачено вчасно, борг подвоюється, після чого його примусово стягує виконавча служба.

Як перевірити штраф через "Резерв+"

Найшвидший спосіб дізнатися про наявність штрафу — застосунок "Резерв+". У разі порушення користувач побачить відповідне повідомлення або статус "порушення правил військового обліку". Деталі можна переглянути в розділі штрафів онлайн.

У Міноборони пояснюють алгоритм дій:

Завантажити застосунок та пройти авторизацію. Подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн". Протягом кількох днів ТЦК розглядає заяву та формує постанову. Після цього з’являється можливість оплатити штраф зі знижкою 50% (8 500 грн), якщо сплата здійснюється у визначений термін.

Якщо оплату здійснено вчасно, статус у застосунку оновлюється автоматично. У разі затримки сума штрафу повертається до повного розміру, а надалі може зрости до 34 000 грн.

Де ще можна перевірити штраф

Окрім "Резерв+", перевірка доступна й іншими способами:

1. Особисте звернення до ТЦК та СП

Дає змогу дізнатися причину штрафу та суму до сплати.

2. "Опендатабот"

зайти на сайт сервісу;

обрати розділ для громадян і перевірку штрафів ТЦК;

ввести ПІБ і дату народження;

оплатити послугу;

отримати інформацію про виконавчі провадження.

3. "Дія"

У розділі "Виконавчі провадження" відображається інформація про відкриті справи щодо штрафів.

4. Єдиний реєстр боржників

Містить дані про всіх осіб із відкритими виконавчими провадженнями.

5. Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП)

Дозволяє отримати детальну інформацію про підстави, дату відкриття справи та сторони провадження.

У разі відкриття виконавчого провадження інформація про штраф стає публічною, а несплата може призвести до додаткових обмежень і примусового стягнення коштів.

