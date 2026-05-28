У Китаї автобус врізався у вантажівку: загинуло 13 людей

У центральній частині Китаю, в провінції Хенань, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю переповненого мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення загинули 13 людей, ще троє дістали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють Xinhua та Reuters із посиланням на державні китайські ЗМІ. Аварія сталася рано-вранці у четвер за місцевим часом. За попередніми даними, пасажирський мікроавтобус врізався у задню частину великої вантажівки.

Як з’ясувалося, транспортний засіб був суттєво перевантажений: при допустимій місткості у 9 осіб у салоні перебували 16 пасажирів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

