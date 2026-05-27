В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні фіксують помітне подорожчання торішньої картоплі: лише за останній тиждень її ціна зросла в середньому на 15%. У супермаркетах наразі кілограм продають у межах 12,49–18,10 грн. Основна причина — поступове скорочення запасів у сховищах на тлі стабільного попиту на один із ключових продуктів харчування.

Про це повідомляє EastFruit. Аналітики зазначають, що минулий сезон відзначався значною часткою некондиційної продукції, через що якісні запаси в сховищах вичерпуються швидше, ніж зазвичай.

Що відбувається на ринку

Ключовий фактор зростання цін — класичний дисбаланс: пропозиція зменшується, тоді як попит залишається стабільно високим. Додатково ситуацію ускладнює дефіцит якісної картоплі — оптові закупівельники повідомляють, що формувати великі партії стає дедалі складніше через нестачу придатного товару.

Експерти не виключають подальшого підвищення цін. Серед причин:

зменшення частки якісної картоплі на ринку;

поступове вичерпання запасів у населення;

сезонний тиск у міру наближення нового врожаю.

Актуальні ціни

Станом на зараз виробники продають картоплю врожаю 2025 року приблизно по 6–12 грн/кг залежно від сорту, якості та обсягу партії. За тиждень це означає подорожчання приблизно на 15%. Водночас у річному вимірі продукт усе ще дешевший майже на 60%.

За даними "Мінфіну", середня ціна в супермаркетах станом на 26 травня становить близько 23,05 грн/кг — це на 3,6 грн більше, ніж на початку місяця.

Моніторинг роздрібних мереж показує такі ціни:

Varus — 13,90 грн/кг

Novus — 15,49 грн/кг

"Фора" — 16,90 грн/кг

Auchan — 18,10 грн/кг

АТБ — 12,49 грн/кг

