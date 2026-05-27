Чи очікувати відключення світла влітку: прогноз експерта

Влітку українці можуть стикнутися з різною тривалістю погодинних відключень електроенергії — від поодиноких коротких обмежень до графіків, що триватимуть до восьми годин на добу. Найсприятливіший сценарій можливий за умови помірної погоди без тривалих періодів спеки понад +30°C та низької інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

Такий прогноз озвучив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. У такому випадку, при середньому споживанні близько 12 ГВт, дефіцит потужності не перевищуватиме 1 ГВт у вечірні пікові години. Його планують компенсувати імпортом електроенергії та частковими обмеженнями для промисловості, тож відключення для населення будуть рідкісними і триватимуть не більше двох годин на добу.

Більш напружена ситуація прогнозується за песимістичного сценарію — у разі аномальної спеки та активних обстрілів енергетичних об’єктів. Тоді дефіцит потужності в окремі дні може зрости до 4 ГВт, а тривалість відключень сягатиме до восьми годин на добу. Найбільше ризикують прифронтові регіони, а також Одеська область і Київ, де графіки можуть бути жорсткішими, ніж у середньому по країні.

Окремо експерт окреслив і базовий варіант розвитку подій. Він передбачає спекотне літо з помірними атаками на енергосистему. У такому разі попит на електроенергію може зростати до 14 ГВт через активне використання кондиціонерів, а дефіцит сягатиме 2–2,5 ГВт. Відповідно, погодинні відключення можуть застосовуватися на 2–4 години на добу в періоди пікового навантаження.

