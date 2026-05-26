Армія рф атакувала Полтавщину: зруйнований приватний будинок, з-під завалів витягнули жінку

У Полтавській області російський безпілотник атакував приватне домоволодіння, унаслідок чого житловий будинок був повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники дістали жінку.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах. За його словами, ворожий дрон влучив у приватний сектор у Полтавському районі. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які провели рятувальну операцію та деблокували постраждалу з-під руїн будинку.

Жінці надають необхідну медичну допомогу. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а інформацію щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюють.

