З яких причин можуть анулювати відстрочку від мобілізації: пояснення Міноборони

В Україні діє загальна мобілізація, однак частина громадян має законне право на відстрочку від служби. Водночас Міністерство оборони наголошує: у певних ситуаціях уже надане бронювання або відстрочка може бути скасоване.

Як пояснили у відомстві, причинами анулювання найчастіше стають завершення строку дії відстрочки, зміни у діяльності підприємств або установ, а також невиконання визначених законодавством вимог щодо працевлаштування чи спеціальних обов’язків.

Коли відстрочку можуть скасувати

Відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:

закінчення встановленого строку її дії;

припинення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг для потреб ЗСУ та інших військових формувань;

позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для економіки та життєдіяльності населення;

ліквідація державного органу, органу місцевого самоврядування або підприємства;

звільнення військовозобов’язаного (крім переведення в межах тієї ж установи);

тимчасове призупинення трудового договору;

обґрунтоване подання керівництва органу або підприємства;

надання відстрочки з інших підстав, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Окремі випадки для міжнародних структур

Для працівників міжнародних організацій, зокрема установ ООН, міжнародних судових органів та неурядових організацій, відстрочку можуть скасувати після завершення контракту або закінчення строку їхнього призначення відповідно до міжнародних угод.

Також анулювання можливе у сфері гуманітарного розмінування — якщо оператор протимінної діяльності протягом шести місяців не виконує сертифіковані роботи на підставі даних Центру протимінної діяльності.

Як відбувається анулювання

Рішення про скасування відстрочки приймається на підставі офіційного подання державного органу або підприємства через портал "Дія" або систему електронної взаємодії. Після цього військовозобов’язаний автоматично переводиться на загальний військовий облік, а його відстрочка анулюється.

