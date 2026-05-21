Оформлення відстрочки: як пришвидшити процес

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації частина громадян має законне право на відстрочку. Щоб пришвидшити її оформлення, заяву можна подати одночасно через ЦНАП і застосунок "Резерв+", однак у Міністерстві оборони не рекомендують використовувати такий підхід.

У разі подання заявки через "Резерв+" її опрацювання зазвичай триває до двох діб. Натомість звернення через ЦНАП розглядають значно довше — до 14 днів.

У Міноборони пояснюють, що якщо відстрочку вже підтверджено через "Резерв+", заяву, подану до ЦНАП, можуть закрити як дублюючу, оскільки право на відстрочку вже буде офіційно зафіксоване.

Окремо зазначається, що раніше поширена практика вступу до аспірантури виключно заради отримання відстрочки втратила актуальність. За словами колишньої міністерки освіти і науки Лілії Гриневич, правила відбору стали жорсткішими, а також посилено контроль, щоб навчання проходили лише ті, хто дійсно планує займатися науковою діяльністю.

