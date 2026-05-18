Як оформити виплати у разі загибелі військовослужбовця та хто має на них право

Одноразова грошова допомога у разі загибелі військовослужбовця не належить до спадкового майна. Водночас військовий має право заздалегідь скласти особисте розпорядження, у якому визначає отримувачів виплати, порядок її розподілу та забезпечує захист прав своїх близьких.

Про це повідомляє Міноборони. Особисте письмове розпорядження військовослужбовця на випадок загибелі або смерті оформлюється виключно в письмовій формі та має бути власноруч підписане. Підпис засвідчується командиром військової частини або нотаріусом. Після цього документ долучається до особової справи та зберігається у встановленому порядку.

Нижче — основні правила та важливі нюанси, які варто врахувати військовослужбовцям і їхнім родинам.

1. Одноразова державна виплата не є спадщиною

Допомога, що виплачується у разі загибелі військовослужбовця, не входить до складу спадщини і не оформлюється через нотаріальну спадкову справу. Вона призначається окремо за спеціальною процедурою відповідно до законодавства.

2. Коло осіб, які мають право на виплату, визначене законом

Отримати одноразову грошову допомогу можуть лише визначені категорії осіб, насамперед члени сім’ї загиблого. Це діти (у тому числі усиновлені, зачаті за життя та народжені після смерті), чоловік або дружина, батьки чи усиновлювачі, утриманці, а також у деяких випадках — особи, які проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу (за рішенням суду). Водночас передбачені й підстави для відмови, зокрема у разі умисних дій щодо загиблого або встановленого факту ухилення від утримання.

3. Частки визначаються у відсотках

У розпорядженні обов’язково зазначається, хто і яку частку отримує — виключно у відсотковому співвідношенні (наприклад, 50% дружині, 25% матері, 25% батькові). Документ може стосуватися як усієї суми виплати, так і її частини. Невизначена частка розподіляється відповідно до загальних норм закону.

4. Захист окремих категорій гарантований державою

Навіть якщо в розпорядженні передбачено інший розподіл, закон гарантує мінімальний захист для найбільш вразливих осіб. Малолітні та неповнолітні діти, непрацездатні діти, вдова або вдівець і непрацездатні батьки мають право щонайменше на 50% тієї частки, яку отримали б за відсутності розпорядження.

5. Документ є суто особистим

Розпорядження складається і може бути змінене або скасоване лише самим військовослужбовцем. Представництво за довіреністю не допускається. Підпис обов’язково посвідчується командиром або нотаріусом.

6. Зберігання і конфіденційність

Оригінал документа передається до особової справи військовослужбовця, копія може залишатися у нього. Зміст є конфіденційним і не розголошується до моменту встановлення факту смерті чи загибелі. Також діє режим нотаріальної таємниці.

7. Можливість змінити розпорядження

Військовослужбовець має право в будь-який час оформити нове розпорядження або скасувати попереднє. Новий документ автоматично скасовує попередній.

Додаткові вимоги до оформлення

У тексті обов’язково зазначаються повні ідентифікаційні дані військовослужбовця (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреса, місце народження, військове звання тощо). Також фіксується добровільність складання документа та усвідомлення його змісту. Окремо потрібно чітко вказати всіх отримувачів виплати з повними даними та визначити їхні частки так, щоб у сумі вони дорівнювали 100% або зазначати, що розпорядження охоплює лише частину допомоги.

Після нотаріального або службового посвідчення документ передається на зберігання, а його зміст залишається закритим до настання відповідної юридичної події.

