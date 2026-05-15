Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 15 травня

У найближчі два дні Землю накриють потужні магнітні бурі, які можуть впливати не лише на роботу техніки та зв’язку, а й на самопочуття людей. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість і перепади настрою.

Про це пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У п’ятницю прогнозують підвищену сонячну активність із К-індексом 5,7. Це відповідає сильній магнітній бурі червоного рівня.

Фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані щодо сонячної активності оновлюються кожні кілька годин.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Коли цей потік досягає магнітного поля Землі, виникають геомагнітні коливання.

Рівень активності визначають за планетарним К-індексом — шкалою від 0 до 9:

К-індекс 1–4 — слабка активність;

К-індекс 5 і вище — сильна магнітна буря червоного рівня.

Під час потужних бур можливі перебої у роботі супутників, мобільного зв’язку, GPS та радіосигналів. Якщо рівень геомагнітної активності досягає 7–8 балів, у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на організм

Через зміни атмосферного тиску та геомагнітні коливання деякі люди можуть скаржитися на:

головний біль;

сонливість або безсоння;

втому;

стрес та емоційну нестабільність;

зниження концентрації.

Особливо чутливими до таких змін можуть бути люди із серцево-судинними захворюваннями та хронічними проблемами зі здоров’ям.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Лікарі радять у дні підвищеної геомагнітної активності:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

зменшити споживання кави, алкоголю та важкої їжі;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та стресів;

робити легкі фізичні вправи;

людям із хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки.

Також фахівці рекомендують вранці приймати контрастний душ для бадьорості, а ввечері — теплу ванну для розслаблення організму.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!