Вкусив кліщ: лікар порадив, як правильно його видалити

З настанням теплої пори року в Україні традиційно зростає активність кліщів. Однак головна небезпека часто полягає не лише в самому укусі, а й у неправильному видаленні паразита. Багато людей досі припускаються типових помилок — тиснуть кліща пінцетом, різко висмикують його або намагаються залити олією.

Саме такі дії можуть підвищити ризик інфікування. Лікар Сергій Пісоцький пояснив, як правильно видаляти кліща та чому техніка має вирішальне значення для профілактики хвороби Лайма.

Щороку після укусів кліщів люди найчастіше ставлять одні й ті самі запитання: що робити після укусу, чи потрібно звертатися до лікаря, як правильно витягнути кліща та коли варто починати хвилюватися.

Медики наголошують: небезпека часто виникає саме через неправильне видалення паразита. Найпоширеніша помилка — стискання кліща за черевце звичайним пінцетом. У такому випадку в організм людини можуть потрапити біологічні рідини кліща разом із можливими збудниками інфекцій.

За словами Сергія Пісоцького, безпечніше використовувати спеціальні інструменти або метод петлі. Основне правило — захоплювати кліща якомога ближче до шкіри, а не за тулуб.

Один із найефективніших способів — тонка петля, яку обережно накидають біля "шиї" кліща та повільно прокручують. Саме плавні обертальні рухи допомагають безпечно витягнути паразита, не роздавлюючи його. Різко смикати або виривати кліща не можна.

Також лікарі радять користуватися спеціальними пристроями для видалення кліщів, які продаються в аптеках. Вони дозволяють захопити паразита біля шкіри та акуратно "викрутити" його без зайвого тиску.

Медики застерігають від популярних народних методів. Після укусу не рекомендується заливати кліща олією, мазати спиртом чи кремом до видалення, припікати або стискати пальцями. Такі дії можуть спровокувати викид рідин кліща в організм людини.

Однією з найнебезпечніших інфекцій, яку переносять кліщі, є Lyme disease. Серед основних симптомів — почервоніння навколо місця укусу, підвищення температури, слабкість, біль у м’язах, головний біль та сильна втома. Без своєчасного лікування хвороба може вражати нервову систему, серце та суглоби.

Після укусу лікарі радять уважно спостерігати за самопочуттям. Якщо з’явилися висипання, температура, незвична втома або симптоми, схожі на застуду, потрібно звернутися до лікаря.

Фахівці наголошують: панікувати через кожен укус не варто. Найважливіше — діяти спокійно, правильно видалити кліща та стежити за можливими симптомами. Саме правильна техніка може суттєво знизити ризик зараження небезпечними інфекціями.

