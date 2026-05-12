Довго не потребують ремонту: названо топ 'безсмертних' кросоверів

Попит на позашляховики у світі та США продовжує зростати, однак лише окремі моделі змогли заслужити репутацію справді надійних авто, здатних служити роками без серйозних поломок. Лідером списку став Toyota 4Runner — культовий середньорозмірний позашляховик із середнім ресурсом понад 14 років.

Модель зберігає класичну рамну конструкцію, завдяки чому чудово почувається навіть на складному бездоріжжі. Аналітики GoBankingRates та iSeeCars дослідили статистику експлуатації, витрати на обслуговування та рівень збереження вартості, після чого склали рейтинг найвитриваліших SUV.

Одразу за лідером розташувався Honda CR‑V, який давно вважається одним із найкращих компактних SUV. Автомобіль поєднує економну витрату пального, просторий салон і здатен прослужити понад 13 років.

До трійки найвитриваліших також увійшов Jeep Wrangler — легендарний американський позашляховик, який однаково добре підходить як для міських доріг, так і для екстремального бездоріжжя. Середній термін його експлуатації перевищує 13 років.

Серед сімейних SUV особливо вирізняються Toyota Highlander та його гібридна версія. Ці моделі поєднують комфорт, практичність і довговічність, демонструючи ресурс у межах 12–13 років.

Також до списку потрапив Honda Pilot — просторий кросовер із ресурсом близько 11 років.

Серед популярних сімейних моделей аналітики виділили Nissan Pathfinder, Nissan Murano та Nissan Rogue. У середньому ці авто здатні прослужити 10–11 років без критичних проблем.

У сегменті великих SUV окремо згадуються Chevrolet Tahoe та Nissan Armada. Хоча їхній середній ресурс становить близько 9–10 років, вони залишаються популярними завдяки великим розмірам, потужним двигунам і високому рівню комфорту.

Корейські бренди також зміцнили свої позиції на ринку. Hyundai Santa Fe та Kia Sorento доводять, що сучасні корейські SUV уже давно конкурують із японськими моделями за надійністю та ліквідністю. Їхній середній строк служби становить близько 9 років.

Серед менш відомих, але витривалих моделей експерти відзначили Buick Enclave із ресурсом майже 9 років та Mitsubishi Outlander Sport, який на багатьох ринках відомий як Mitsubishi ASX і здатний працювати понад 11 років без серйозних несправностей.

До рейтингу також увійшли:

Dodge Durango — потужний SUV із ресурсом близько 10 років;

Ford Escape — компактний кросовер із середнім терміном служби 9,6 року;

Chevrolet Trailblazer — великий позашляховик для сімейних подорожей.

Експерти зазначають, що для тих, хто шукає автомобіль "на роки", найкращими варіантами залишаються Toyota 4Runner, Honda CR-V та Jeep Wrangler. Саме ці моделі поєднують високу надійність, довговічність та стабільний попит на вторинному ринку.

