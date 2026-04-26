На них не варто витрачати гроші: названо топ ненадійних автомобілів

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з ризиками. Складно заздалегідь оцінити, наскільки надійним виявиться авто після експлуатації попереднім власником.

Автомобільні експерти в коментарі для GoBankingRates назвали моделі, обслуговування яких часто обходиться у тисячі доларів, і порадили з обережністю ставитися до їх придбання.

Які авто можуть обійтися найдорожче в обслуговуванні

Range Rover

Власник German Car Depot Алан Гельфанд зазначає, що Range Rover відомий високою вартістю ремонту та швидкою втратою ринкової вартості, що ускладнює його подальший перепродаж.

За його словами, типові ремонти можуть коштувати від 3 000 до 7 000 доларів. Найчастіше проблеми пов’язані з пневматичною підвіскою, електронікою та системою охолодження, яка схильна до протікань.

Chevrolet Trailblazer

Експертка з AutoInsurance.org Мелані Муссон зазначає, що Chevrolet Trailblazer не завжди виправдовує очікування щодо надійності, попри популярність серед певних категорій водіїв.

Вона підкреслює, що автомобіль може втратити близько половини своєї вартості за перші п’ять років експлуатації. Окремо фахівчиня звертає увагу на можливі проблеми з двигуном і вібраціями, усунення яких може коштувати близько 400 доларів.

Mercedes-Benz GL/GLS

Алан Гельфанд відзначає, що Mercedes-Benz GLS (раніше GL до 2015 року) має просторий салон і високий рівень комфорту, однак належить до дорогих у ремонті автомобілів.

Вартість обслуговування та відновлення окремих вузлів нерідко перевищує 6 000 доларів, що робить володіння таким авто фінансово затратним.

Jeep Wrangler

Мелані Муссон зазначає, що Jeep Wrangler добре тримає ціну на вторинному ринку, однак не вирізняється високою надійністю.

Вона називає цю модель "грошовою ямою", оскільки з часом власники стикаються з регулярними витратами на ремонт. Особливо це помітно після 10 років експлуатації, коли зношення деталей стає значним і обслуговування дорожчає.

