Який треба мати дохід, щоб пенсія складала 21 тисячу гривень

Щоб у 2026 році отримувати пенсію на рівні близько 21 тис. грн, українцям необхідно мати офіційно високий дохід та значний страховий стаж. Така виплата наближається до максимального розміру пенсії в Україні, який нині становить майже 25 950 грн.

Середня зарплата, що враховується для обчислення пенсій у 2026 році, складає 17 482,87 грн. Про це повідомляє ПФУ.

Який дохід потрібен для високої пенсії

Для отримання пенсії понад 20 тис. грн офіційна заробітна плата має в кілька разів перевищувати середню по країні протягом більшої частини трудового життя.

Зокрема:

при наявності 35 років страхового стажу щомісячний офіційний дохід має становити орієнтовно 60–70 тис. грн;

якщо стаж менший, наприклад 25 років, необхідна зарплата може перевищувати 94 тис. грн на місяць.

Що впливає на розмір пенсії

Для формування високої пенсії важливими є кілька факторів:

офіційне працевлаштування та сплата ЄСВ із повної суми зарплати;

тривалий страховий стаж — бажано від 35 років і більше;

можливість добровільно сплачувати внески або докупити стаж у разі перерв у роботі;

пізніший вихід на пенсію, адже за продовження роботи після 60 років передбачене додаткове підвищення виплат.

Як розраховується пенсія

Пенсійна формула враховує:

середню зарплату по країні за останні три роки;

індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

коефіцієнт страхового стажу.

Фактично, щоб отримувати пенсію на рівні 20–21 тис. грн, людина повинна мати високий коефіцієнт зарплати та щонайменше 35 років офіційного стажу.

