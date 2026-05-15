Частині українців виплатять по 3100 гривен до Дня Незалежності: хто отримає

Українці отримають одноразову грошову виплату до Дня Незалежності у розмірі до 3100 гривень. Виплати передбачені для ветеранів війни, людей з інвалідністю та низки інших категорій громадян.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Коли і кому надійдуть виплати

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, разову допомогу мають виплатити до 24 серпня. Розмір виплат залежатиме від категорії отримувачів.

Основні категорії отримувачів

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії з інвалідністю До цієї групи також належать колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто, а також люди з інвалідністю через загальне захворювання чи трудові травми:

I група — 3100 грн

II група — 2900 грн

III група — 2700 грн

2. Учасники бойових дій та постраждалі під час Революції Гідності А також колишні неповнолітні в’язні концтаборів і діти, народжені в місцях примусового утримання — 1000 грн.

3. Особи з особливими заслугами перед Україною Виплата становитиме 3100 грн.

4. Родини загиблих захисників Члени сімей загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць, а також чоловіки або дружини померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій (якщо вони не одружилися повторно) — 650 грн.

5. Учасники війни та інші категорії Учасники війни, колишні в’язні концтаборів і гетто, примусово вивезені на роботи, а також діти партизанів і підпільників — 450 грн.

