Пересилки посилки ззакордону можуть стати платними: про що йдеться

12 травня Верховна Рада може розглянути законопроєкти, які скасовують безмитний ліміт на закордонні посилки до 150 євро та вводять 20% ПДВ на покупки з AliExpress, Temu, Amazon та інших маркетплейсів. Згідно з ініціативою Мінфіну, з 1 січня 2027 року маркетплейси мають стати податковими агентами й автоматично нараховувати ПДВ на товари для українців.

У Мінфіні очікують, що це принесе бюджету близько 10 млрд грн щороку. Про це пише LB.ua.

У профільному комітеті Ради попереджають: для покупців онлайн-товари можуть подорожчати приблизно на 20%.

Також зміни можуть ускладнити закупівлі для волонтерів, які замовляють за кордоном запчастини для дронів та інші товари для потреб оборони.

Якщо маркетплейси не зареєструються платниками ПДВ в Україні, податок доведеться сплачувати самим покупцям перед отриманням посилки — за процедурою, яка нині діє для відправлень дорожчих за 150 євро.

