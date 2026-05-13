Сучасні та надійні: названо топ найкращих кросоверів

Автомобільні експерти склали рейтинг найкращих кросоверів для купівлі у 2026 році. До списку увійшли сучасні, надійні та практичні SUV, які не лише добре показують себе в експлуатації, а й залишаються вигідними у довгостроковому володінні.

Аналітики GOBankingRates проаналізували численні звіти щодо надійності, витрат на обслуговування, довговічності та вартості утримання автомобілів. Основний акцент робився на моделях, здатних без серйозних проблем служити багато років.

До рейтингу потрапили як масові моделі, так і представники преміального сегмента. Водночас навіть дорожчі SUV виявилися відносно недорогими в обслуговуванні та вигідними для власників.

Серед головних критеріїв відбору — надійність, практичність, комфорт та помірні витрати на ремонт і експлуатацію.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

До переліку найкращих кросоверів 2026 року увійшли:

Buick Enclave

Mitsubishi Outlander Sport

Honda CR-V

Toyota 4Runner

Jeep Wrangler

Toyota Highlander

Toyota Highlander Hybrid

Honda Pilot

Nissan Pathfinder

Chevrolet Tahoe

Hyundai Santa Fe

Nissan Murano

Jeep Compass

Nissan Rogue

Kia Sorento

Jeep Grand Cherokee

Chevrolet Trailblazer

Dodge Durango

Nissan Armada

Ford Escape

Експерти наголошують, що саме ці моделі поєднують довговічність, хорошу ліквідність на вторинному ринку та відносно невисокі витрати на утримання, що робить їх одними з найвигідніших SUV для купівлі у 2026 році.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!