Современные и надежные: названы топ лучших кроссоверов

Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для покупки в 2026 году. В список вошли современные, надежные и практичные SUV, которые не только хорошо показывают себя в эксплуатации, но остаются выгодными в долгосрочном владении.

Аналитики GOBankingRates проанализировали многочисленные отчеты о надежности, расходах на обслуживание, долговечности и стоимости содержания автомобилей. Основной упор делался на моделях, способных без серьезных проблем служить много лет.

В рейтинг попали как массовые модели, так и представители премиального сегмента. В то же время даже более дорогие SUV оказались относительно недорогими в обслуживании и выгодными для владельцев.

Среди главных критериев отбора – надежность, практичность, комфорт и умеренные затраты на ремонт и эксплуатацию.

В список лучших кроссоверов 2026 года вошли:

Buick Enclave

Mitsubishi Outlander Sport

Honda CR-V

Toyota 4Runner

Jeep Wrangler

Toyota Highlander

Toyota Highlander Hybrid

Honda Pilot

Nissan Pathfinder

Шевроле Tahoe

Hyundai Santa Fe

Nissan Murano

Jeep Compass

Nissan Rogue

Kia Sorento

Jeep Grand Cherokee

Шевроле Trailblazer

Dodge Durango

Ниссан Армада

Ford Escape

Эксперты отмечают, что именно эти модели сочетают долговечность, хорошую ликвидность на вторичном рынке и относительно невысокие затраты на содержание, что делает их одними из самых выгодных SUV для покупки в 2026 году.

