Современные и надежные: названы топ лучших кроссоверов
Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для покупки в 2026 году. В список вошли современные, надежные и практичные SUV, которые не только хорошо показывают себя в эксплуатации, но остаются выгодными в долгосрочном владении.
Аналитики GOBankingRates проанализировали многочисленные отчеты о надежности, расходах на обслуживание, долговечности и стоимости содержания автомобилей. Основной упор делался на моделях, способных без серьезных проблем служить много лет.
В рейтинг попали как массовые модели, так и представители премиального сегмента. В то же время даже более дорогие SUV оказались относительно недорогими в обслуживании и выгодными для владельцев.
Среди главных критериев отбора – надежность, практичность, комфорт и умеренные затраты на ремонт и эксплуатацию.
В список лучших кроссоверов 2026 года вошли:
- Buick Enclave
- Mitsubishi Outlander Sport
- Honda CR-V
- Toyota 4Runner
- Jeep Wrangler
- Toyota Highlander
- Toyota Highlander Hybrid
- Honda Pilot
- Nissan Pathfinder
- Шевроле Tahoe
- Hyundai Santa Fe
- Nissan Murano
- Jeep Compass
- Nissan Rogue
- Kia Sorento
- Jeep Grand Cherokee
- Шевроле Trailblazer
- Dodge Durango
- Ниссан Армада
- Ford Escape
Эксперты отмечают, что именно эти модели сочетают долговечность, хорошую ликвидность на вторичном рынке и относительно невысокие затраты на содержание, что делает их одними из самых выгодных SUV для покупки в 2026 году.
