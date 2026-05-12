Какая категория военнообязанных может оформить отсрочку онлайн

Министерство обороны Украины продолжает расширять возможности применения "Резерв+". Теперь военнообязанные могут оформить еще один вид отсрочки от мобилизации полностью онлайн без необходимости посещать ТЦК, ЦНАП или подавать бумажные документы.

Об этом сообщает Минобороны. Нововведение касается многодетных родителей. Ранее автоматическое оформление отсрочки через приложение было доступно преимущественно мужчинам, воспитывающим троих и более детей в рамках одного брака. Теперь это ограничение было отменено.

Подать заявку можно вне зависимости от семейного статуса или того, в каких браках родились дети.

Основные условия для получения онлайн-отсрочки

Для успешного оформления необходимо удовлетворять нескольким критериям:

иметь троих или более детей младше 18 лет, рожденных в Украине;

дети могут быть рождены как в разных браках, так и вне брака;

отсутствие значительной задолженности по уплате алиментов – долг не должен превышать сумму платежей за три месяца;

все персональные данные должны быть правильно внесены в государственные реестры.

Как работает система

Процедура максимально автоматизирована. Пользователю достаточно авторизироваться в приложении "Резерв+" и отправить запрос на оформление отсрочки.

После этого система самостоятельно проверяет информацию через государственные реестры. Обычно проверка длится от нескольких минут до нескольких часов. Если все данные подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а соответствующая информация появляется в электронном военно-учетном документе.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Что может стать причиной отказа

В Минобороны отмечают: если в реестрах есть ошибки, данные не обновлены или задолженность по уплате алиментов превышает установленный лимит, система может отказать в оформлении отсрочки. В таком случае необходимо сначала погасить долги, обновить информацию в государственных базах и после этого подавать заявку повторно.

В настоящее время через приложение "Резерв+" уже доступны 11 видов онлайн-отсрочок для разных категорий граждан.

Напомним, мы уже писали, будет ли действовать автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!