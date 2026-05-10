Когда лучше выходить на пенсию: объяснение юриста

Пенсия назначается только один раз, поэтому даже мелкая ошибка при подаче документов может обернуться потерей значительных сумм в будущем. Выбор момента ухода на пенсию — это не формальность, а финансово важное решение, которое может повлиять на размер ежемесячных выплат.

Об этом отмечает пенсионная адвокат Татьяна Ходиневич. Особенно внимательно к дате подачи заявления следует относиться тем, чей день рождения приходится на период со 2 октября по 31 декабря. Для них существует законная возможность увеличить размер пенсии, если обратиться в Пенсионный фонд уже после нового года, отмечает Татьяна Ходиневич.

Причина в формуле расчета выплат: она учитывает среднюю заработную плату по стране за три предыдущих года. Этот показатель каждый год обновляется и обычно растет. Если подать документы в январе, в расчет попадает уже более высокий средний показатель, что может обеспечить большую пенсию на длительный период.

В то же время, для людей, рожденных в январе-сентябре, ожидание нового года обычно не дает существенного финансового преимущества, поэтому они могут оформлять пенсию сразу после достижения возраста.

Закон устанавливает четкий срок подачи заявления:

если обратиться в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, выплаты назначаются со следующего дня после его наступления и человек получает все причитающиеся средства за этот период;

если упустить этот срок, пенсия начисляется только со дня фактического обращения, а утраченные месяцы не компенсируются.

Адвокат предостерегает от непроверенных советов. В практике бывают случаи, когда люди годами откладывают оформление пенсии из-за ошибочных рекомендаций и теряют значительные суммы. Первичное назначение пенсии определяет базу всех дальнейших начислений, поэтому важно опираться только на официальные консультации Пенсионного фонда или юристов.

Расхожее мнение, что дополнительный месяц работы с высокой зарплатой существенно увеличит пенсию, является преувеличением. Расчет основан на долгосрочных показателях, поэтому краткосрочные колебания дохода почти не влияют на результат. Откладывать оформление имеет смысл только тогда, когда это позволяет придать необходимый страховой стаж.

