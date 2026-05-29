Дроны атаковали российские Ярославль и Волгоград: есть попадание в НПЗ и ракетный завод (фото)

В ночь на 29 мая в Ярославской области РФ сообщили об атаке беспилотников, после которой возник пожар на объекте хранения горючего. Стоит отметить, что в Ярославле расположены нефтеперекачивающая станция "Ярославль" и крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", входящий в число ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Мощности завода позволяют перерабатывать около 15 млн. тонн нефти ежегодно.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova. Из -за атаки дронов движение транспорта на трассе из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыли. Также Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Ярославля.

Часть беспилотников сбить не удалось. В результате попадания загорелись резервуары для хранения горючего.

"Большинство БПЛА было уничтожено, однако зафиксировано попадание по промышленным объектам по хранению топлива. На месте работают экстренные службы", – отметил губернатор города.

Тем временем в Волгограде также сообщали о массированной атаке дронов. По данным Astra, в городе раздалась серия взрывов, после чего вспыхнул пожар на местном НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку и заявили, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время, анализ фото и видео очевидцев свидетельствует, что возгорание произошло на территории Волгоградского НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из главных активов компании "ЛУКойл". Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного и авиационного горючего, мазута и других нефтепродуктов.

Завод уже не раз становился целью атак беспилотников. Предыдущий удар по нему фиксировали в феврале 2026 года. Кроме того, по информации Astra, вероятной целью атаки мог быть и научно-производственный центр "Титан-Баррикады", расположенный примерно в двух километрах от дома, куда, по словам властей, попал БпЛА.

Это одно из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывают и производят пусковые установки для стратегических ракетных систем "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат", а также комплексы "Искандер-М", артиллерийские системы и береговые ракетные установки.

Предприятие находится под санкциями США, Евросоюза, Канады, Японии и ряда других стран.

