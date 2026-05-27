Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз на 27 мая

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие периоды испытывает головные боли, усталость или повышенный уровень стресса. Уровень активности определяют по планетарному К-индексу в диапазоне от 0 до 9: показатели от 5 и выше считаются сильными магнитными бурями.

27 мая ожидается К-индекс 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабой геомагнитной активности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Следует учитывать, что данные могут обновляться каждые несколько часов, ведь солнечная активность нестабильна.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и выбросов энергии, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Достигая магнитного поля Земли, они влекут за собой колебания, которые и фиксируются как геомагнитная активность.

Для оценки ее силы используется К-индекс: значения от 1 до 4 обычно почти не ощущаются, в то время как уровень 5 и выше считается бурей красного уровня, способной влиять как на самочувствие людей, так и на работу связи, спутников и навигационных систем. При высоких значениях (7–8) в небе также появляются полярные сияния.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

У чувствительных людей в такие периоды возможны колебания давления, головные боли, быстрая утомляемость и эмоциональное напряжение. Специфического лечения не существует, но симптомы обычно облегчают обычными средствами поддержания самочувствия.

Как уменьшить влияние на организм

В периоды повышенной геомагнитной активности рекомендуют соблюдать стабильный режим сна, питаться сбалансированно и избегать перегрузки. Желательно ограничить жирную, соленую пищу, алкоголь и избыточное количество кофе, а пить больше воды и травяных чаев.

Полезными могут быть прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и минимизация стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые лекарства и отдыхать. Вспомогательными практиками могут быть контрастный душ с утра и расслабляющие водные процедуры вечером.

