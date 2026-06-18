Справится даже ребенок: рецепт клубничного компота на зиму

Классический клубничный компот на зиму – простой и надежный способ заготовить ягоды, сохранив их натуральный вкус и аромат. При необходимости пропорции легко увеличить, если планируешь более одной 3-литровой банки. Рецепт рассчитан на 600 г очищенной клубники без плодоножек.

Сезон заготовок в разгаре, поэтому самое время обратиться к проверенным рецептам без лишних добавок с чистым ягодным вкусом, как в этом варианте компота. Рецепт нашли на канале С нами вкусно жить!

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Классический клубничный компот на зиму

Ингредиенты

Клубника - 600 г

Сахар - 300 г

Вода - 2,5 л

1. Подготовь ягоды

Клубнику перебери, выдали плодоножки, тщательно промойте и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода.

Совет: не выбрасывай хвостики – их часто используют для чая или ароматных настоев.

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2. Сварь сироп и подготовь банку

В кастрюле смешай воду с сахаром и доведи до кипения на среднем огне, периодически помешивая.

Параллельно простерилизуй 3-литровую банку над паром (над чайником или кастрюлей). Банк готов, когда внутри появляются стекающие капли и "дорожки" конденсата. После этого сразу накрой ее крышкой.

3. Закатай компот

В подготовленную банку засыпь клубнику и залей ее горячим кипящим сиропом.

Плотно закрой крышкой и проверь герметичность, перевернув банку вверх дном.

Далее поставь ее крышкой вниз, укрой одеялом и оставь до полного охлаждения — примерно на 2–3 суток.

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