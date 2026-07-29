Как у бабушки: рецепт квашеных слив на зиму

Сезон слив – отличный случай приготовить необычную, но очень вкусную заготовку на зиму. Квашенные сливы сохраняют большинство полезных свойств, ведь ферментируются естественным способом без добавления дрожжей.

Они получаются сочными, ароматными и станут оригинальным дополнением к мясным блюдам, сырам или домашним закускам. Об этом пишет Shuba.

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Что следует знать перед приготовлением

Для квашения лучше выбирать плотные, спелые сливы без повреждений. Количество плодов зависит от их размера и емкости банок. Важно использовать чистую нехлорированную воду, поскольку хлор может помешать процессу естественного брожения.

Чтобы предотвратить появление плесени, в каждую банку рекомендуют добавить по половине чайной ложки семян горчицы. Если вы хотите ускорить ферментацию, можно всыпать по одной чайной ложке сахара.

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Ингредиенты

Для двух банок понадобятся:

около 1,3 кг слив;

2 ст. л. соли;

5 бутонов гвоздики;

14 горошин черного перца;

4 горошины душистого перца;

1 ч. л. сушеного тмина;

4 листа малины;

3 листа черной смородины;

2 листа вишни;

1 ч. л. семена горчицы;

4 зубчика чеснока;

дополнительно 6 листьев черной смородины для накрывания плодов.

Способ приготовления

Сначала хорошо промойте сливы, листья и обсушите их. Очистите чеснок, а банки и крышки тщательно вымойте. На дно банок выложите листья, разрезанные пополам зубчики чеснока, после чего равномерно распределите специи. Плотно заполните банки сливами, слегка прижимая их. Добавьте соль: в литровую банку – по 2 чайные ложки, в полуторалитровую – по 1 столовой ложке. Затем залейте плоды холодной нехлорированной водой. Сверху накройте сливы листьями смородины и зафиксируйте их небольшими веточками смородины или вишни, чтобы плоды оставались полностью погруженными в рассол. Закройте банки неплотно крышками и несколько раз осторожно встряхните, чтобы соль полностью растворилась. После этого оставьте сливы для брожения в прохладном месте – погребе или холодильнике. Постепенно они приобретут характерный кисловато-пряный вкус и будут готовы к употреблению.

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