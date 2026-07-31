Избегайте вашего огорода: простой метод избавления от улиток

После дождей улитки становятся особенно активными и могут буквально за одну ночь повредить листья салата, капусты, клубнику, молодые огурцы и даже декоративные цветы. Простая уборка вредителей вручную дает лишь временный эффект, поэтому огородники советуют создать для них неблагоприятные условия.

Об эффективном способе борьбы со слизнями рассказывает издание " Любимая ". Одним из самых действенных методов считается использование сухой древесной золы. Она раздражает тело улиток, поэтому они пытаются избегать участков, где она рассыпана.

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Чтобы способ был эффективным, соблюдайте несколько правил:

рассыпайте золу только по сухой почве;

создавайте защитную полосу шириной примерно 5–8 сантиметров;

После дождя или обильного полива возобновляйте слой золы, ведь влага значительно снижает ее действие.

Как сделать защиту еще более эффективной

Уменьшить количество улиток поможет и правильный уход за участком. В первую очередь следует убрать места, где вредители могут скрываться.

Для этого рекомендуется регулярно выпалывать сорняки, не оставлять у грядок груды досок, камней или растительных остатков, а также поливать растения утром. За день поверхность почвы успевает подсохнуть, что создает менее комфортные условия для улиток.

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Что делать, если вредителей слишком много

Если улиток очень много, можно установить простые ловушки. Для этого используют неглубокие емкости, которые закапывают заподлицо с землей и наполняют приманкой. Улитки заползают внутрь, после чего их легко убрать во время утреннего осмотра.

Лучшего результата можно достичь, сочетая несколько методов одновременно: использовать защитную полосу из золы, поддерживать чистоту на участке и регулярно ухаживать за грядками. Уже через несколько дней можно заметить, что поврежденные листья становятся значительно меньше, а количество улиток заметно сокращается.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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