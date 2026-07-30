Более 19 тысяч гривен помощи пенсионерам: кто имеет право и как подать заявку

До 14 августа 2026 года жители Ахтырки Сумской области могут подать заявку на получение единовременного денежного пособия для приобретения твердого печного топлива на отопительный сезон 2026-2027 годов. Финансирование будет осуществляться при поддержке международных гуманитарных организаций.

Об этом сообщили в Ахтырском городском совете. Денежная помощь в размере 19 400 грн будет предоставляться в рамках постановления Кабинета Министров №985. Претендовать на выплату могут домохозяйства, которые отапливают жилье твердым топливом и относятся к социально уязвимым категориям населения.

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Подать заявку могут:

одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста;

люди с инвалидностью и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица и семьи;

многодетные семьи;

одинокие матери или родители, получающие государственную помощь;

семьи, получающие пособие при рождении ребенка;

детские дома семейного типа и приемные семьи;

получатели субсидий и льгот для приобретения твердого печного топлива.

Прием документов проводит управление социальной и ветеранской политики Ахтырского городского совета до 14 августа. Попасть на прием можно только по предварительной записи по телефону: 095 339 46 09.

В горсовете также обратили внимание, что согласно постановлению Кабмина №985, получатели этой единовременной помощи не смогут одновременно оформить субсидию, льготу или другую государственную поддержку на приобретение твердого топлива в отопительном сезоне 2026-2027 годов.

Для подачи заявки необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

справку о зарегистрированном месте жительства (приложение "Действие" или ЦНАП);

документы, подтверждающие принадлежность к льготной или уязвимой категории;

справку по реквизитам банковского счета (IBAN);

справка о составе семьи и наличие печного отопления.

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