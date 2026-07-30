Более 19 тысяч гривен помощи пенсионерам: кто имеет право и как подать заявку
До 14 августа 2026 года жители Ахтырки Сумской области могут подать заявку на получение единовременного денежного пособия для приобретения твердого печного топлива на отопительный сезон 2026-2027 годов. Финансирование будет осуществляться при поддержке международных гуманитарных организаций.
Об этом сообщили в Ахтырском городском совете. Денежная помощь в размере 19 400 грн будет предоставляться в рамках постановления Кабинета Министров №985. Претендовать на выплату могут домохозяйства, которые отапливают жилье твердым топливом и относятся к социально уязвимым категориям населения.
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Подать заявку могут:
- одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста;
- люди с инвалидностью и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица и семьи;
- многодетные семьи;
- одинокие матери или родители, получающие государственную помощь;
- семьи, получающие пособие при рождении ребенка;
- детские дома семейного типа и приемные семьи;
- получатели субсидий и льгот для приобретения твердого печного топлива.
Прием документов проводит управление социальной и ветеранской политики Ахтырского городского совета до 14 августа. Попасть на прием можно только по предварительной записи по телефону: 095 339 46 09.
В горсовете также обратили внимание, что согласно постановлению Кабмина №985, получатели этой единовременной помощи не смогут одновременно оформить субсидию, льготу или другую государственную поддержку на приобретение твердого топлива в отопительном сезоне 2026-2027 годов.
Для подачи заявки необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- справку о зарегистрированном месте жительства (приложение "Действие" или ЦНАП);
- документы, подтверждающие принадлежность к льготной или уязвимой категории;
- справку по реквизитам банковского счета (IBAN);
- справка о составе семьи и наличие печного отопления.
Напомним, пенсионеры 65+ могут рассчитывать на повышенную пенсию.
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