Домашние соленые помидоры на зиму: простой рецепт

Квашенные помидоры — одна из самых вкусных домашних заготовок, прекрасно дополняющая картофель, мясные блюда или каши. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и листьев хрена они приобретают насыщенный аромат, легкую кислинку и приятный пряный вкус.

Приготовить такую закуску совсем несложно. Об этом пишет ТСН.

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Ингредиенты

помидоры - 2-3 кг;

чеснок - 5-6 зубчиков;

листья хрена - 2-3 шт.;

укроп – 2–3 пучка или зонтика;

лавровый лист - 4-5 шт.;

черный перец горошком – 15 шт.;

соль - 120 г;

вода – 2 л.

Способ приготовления

Сначала хорошо промойте и обсушите помидоры. Если плоды большие, проколите каждый зубочисткой в нескольких местах – так рассол быстрее проникнет внутрь. Очистите чеснок и разрежьте зубчики пополам или несколько частей. Укроп и листья хрена также промойте. По желанию можно добавить листья смородины, семян горчицы или кусочек острого перца для более насыщенного вкуса. На дно чистой банки выложите часть зелени, листья хрена, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Затем плотно заполните емкость помидорами, чередуя их с пряностями до самого верха. Для рассола доведите воду до кипения, растворите в ней соль из расчета примерно 50-60 г на литр воды, после чего дайте жидкости немного остыть. Она должна оставаться теплой, но не горячей. Залейте помидоры рассолом так, чтобы все плоды были полностью покрыты. Если нужно, прижмите их небольшим фитилем или чистой тарелкой, чтобы они не всплывали. Оставьте банки при комнатной температуре на 5–10 дней. Появление пузырей и характерного кисловатого аромата будет свидетельствовать о начале естественного брожения. Когда помидоры приобретут желаемый вкус, перенесите их в холодильник или другое прохладное место для последующего хранения.

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