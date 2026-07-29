Встреча прошла очень хорошо: Трамп о визите Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне прошла успешно. По словам американского лидера, стороны обсудили ряд важных вопросов.

Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. "Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили многие важные вопросы. Встреча прошла очень хорошо", – написал он.

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В то же время, по информации редактора американского телеканала Newsmax Наны Саджаи, ссылающейся на источник, знакомый с ходом переговоров, разговор лидеров был "очень практичным". По данным журналистки, Трамп и Зеленский обсудили дипломатические пути завершения войны, а также возможность выдачи лицензий на производство американского оружия в Украине как долгосрочную перспективу.

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Кроме того, во время встречи подняли вопросы возможного визита в Киев специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Ожидается, что такая поездка может придать новый импульс дипломатическим усилиям по прекращению войны.

В свою очередь РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что переговоры прошли "очень положительно". Собеседник агентства оценил встречу не менее чем в "8 из 10" и отметил, что визит американских спецпредставителей в Киев может состояться в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров с Трампом стороны обсудили вопросы лицензирования производства перехватчиков систем Patriot, а также другие инициативы, которые могут усилить оборонные возможности Украины.

Встреча президентов прошла в закрытом формате без участия представителей медиа. Публичных заявлений после переговоров стороны не делали. По данным СМИ, Зеленский провел в Белом доме больше часа.

Напомним, Зеленский планирует встречу в Белом доме с Трампом.