Дроны атаковали Ростов: есть попадания по железной дороге и порту (фото, видео)

В ночь на 27 июля в российском Ростове-на-Дону прозвучала серия взрывов. Местные паблики и мониторинговые каналы сообщили об атаке беспилотников и возможных ударах по объектам инфраструктуры. Также появились сообщения о вероятном поражении железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. По данным канала, в городе были слышны мощные взрывы.

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Впоследствии Exilenova+ сообщил о попадании в районе городского порта Ростова-на-Дону. Российские власти официально не комментировали информацию о возможных повреждениях или последствиях атаки.

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Следует отметить, что это не первый случай атак на Ростовскую область в последнее время. В ночь на 10 июля в регионе также сообщали о взрывах, а OSINT-аналитики впоследствии подтвердили масштабный пожар на одной из нефтебаз.

Кроме того, ранее беспилотники атаковали Азовский оптико-механический завод, производящий оптико-электронные, радиолокационные и высокоточные системы и входящий в российский оборонно-промышленный комплекс.

Также в Службе безопасности Украины сообщали, что в ночь на 25 июля дальнобойные украинские дроны нанесли удары по ряду военных целей РФ в Ростове-на-Дону и акватории Каспийского моря.

По информации СБУ, тогда был поражен ракетный катер проекта 12418 "Молния", а также находящиеся под международными санкциями грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey и, по данным украинской спецслужбы, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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