В Украине растет цена на популярный овощ: сколько будет стоить

В этом году украинцам не стоит ожидать существенного удешевления картофеля. Из-за неблагоприятной погоды, распространения заболеваний растений и роста затрат на выращивание себестоимость овоща заметно увеличилась.

Сейчас молодой картофель в супермаркетах стоит от 15,6 грн за килограмм. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на директора одного из крупнейших специализированных семеноводческих хозяйств Украины Николая Пономаренко.

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По словам эксперта, окончательная цена нового урожая определится только после завершения уборочной кампании. В то же время уже сейчас понятно, что низких цен ожидать не стоит из-за ряда факторов, существенно повысивших расходы производителей.

Почему картофель дорожает

Одной из основных причин стали сложные погодные условия. Весенние заморозки, длительные периоды жары, сильные дожди и град оказали негативное влияние на развитие растений, а также способствовали распространению опасных заболеваний, в частности фитофтороза и альтернариоза. Чтобы сохранить урожай, аграрии вынуждены были увеличить количество обработок фунгицидами и инсектицидами. В то же время заметно подорожали средства защиты растений и минеральные удобрения.

Дополнительным ударом по себестоимости стал рост цен на горючее. Если в прошлом году дизельное топливо обошлось около 65 грн за литр, то сейчас его стоимость составляет примерно 79 грн. Также производители сталкиваются с нехваткой работников из-за мобилизации и постоянными военными рисками, что усложняет работу предприятий и влияет на затраты.

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Урожай зависит от наличия орошения

В то же время ситуация в регионах страны остается разной. Как отмечает издание "Агробизнес сегодня", хозяйства Днепропетровской области, имеющие системы орошения, получают урожайность раннего картофеля на уровне средних показателей.

Наличие полива помогло растениям пережить весенние заморозки и нехватку влаги. Хозяйства без доступа к орошению значительно больше зависят от погодных условий и рискуют потерять часть урожая.

Эксперты прогнозируют, что осенью цены на картофель будут формироваться с учетом возросших затрат на его выращивание.

Сколько стоит молодой картофель

По информации портала "Минфин", средняя розничная цена молодого картофеля в Украине составляет 20,97 грн за килограмм, что почти вдвое меньше, чем в июне.

По состоянию на 23 июля стоимость овощей в крупнейших торговых сетях такова:

Metro - 15,60 грн/кг;

Novus - 17,89 грн/кг;

Auchan - 17,90 грн/кг;

Megamarket - 32,50 грн/кг.

Несмотря на нынешнее сезонное снижение стоимости молодого картофеля, аграрии предупреждают, что из-за высоких затрат на производство ожидать резкого удешевления нового урожая в этом году не стоит.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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