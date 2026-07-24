В Україні зростає ціна на популярний овоч: скільки коштуватиме

Цього року українцям не варто очікувати суттєвого здешевлення картоплі. Через несприятливу погоду, поширення хвороб рослин і зростання витрат на вирощування собівартість овочу помітно збільшилася.

Наразі молода картопля в супермаркетах коштує від 15,6 грн за кілограм. Про це повідомляє AgroTimes із посиланням на директора одного з найбільших спеціалізованих насінницьких господарств України Миколу Пономаренка.

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За словами експерта, остаточна ціна нового врожаю визначиться лише після завершення збиральної кампанії. Водночас уже зараз зрозуміло, що низьких цін очікувати не варто через низку факторів, які суттєво підвищили витрати виробників.

Чому картопля дорожчає

Однією з головних причин стали складні погодні умови. Весняні заморозки, тривалі періоди спеки, сильні дощі та град негативно вплинули на розвиток рослин, а також сприяли поширенню небезпечних захворювань, зокрема фітофторозу й альтернаріозу. Щоб зберегти врожай, аграрії були змушені збільшити кількість обробок фунгіцидами та інсектицидами. Водночас помітно подорожчали засоби захисту рослин і мінеральні добрива.

Додатковим ударом по собівартості стало зростання цін на пальне. Якщо торік дизельне паливо коштувало близько 65 грн за літр, то нині його вартість сягає приблизно 79 грн. Також виробники стикаються з нестачею працівників через мобілізацію та постійними воєнними ризиками, що ускладнюють роботу підприємств і впливають на витрати.

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Урожай залежить від наявності зрошення

Водночас ситуація в регіонах країни залишається різною. Як зазначає видання "Агробізнес сьогодні", господарства Дніпропетровської області, які мають системи зрошення, отримують урожайність ранньої картоплі на рівні середніх показників.

Наявність поливу допомогла рослинам пережити весняні заморозки та нестачу вологи. Натомість господарства без доступу до зрошення значно більше залежать від погодних умов і ризикують втратити частину врожаю.

Експерти прогнозують, що восени ціни на картоплю формуватимуться з урахуванням зрослих витрат на її вирощування.

Скільки коштує молода картопля

За інформацією порталу "Мінфін", середня роздрібна ціна молодої картоплі в Україні становить 20,97 грн за кілограм, що майже вдвічі менше, ніж у червні.

Станом на 23 липня вартість овочу в найбільших торговельних мережах така:

Metro — 15,60 грн/кг;

Novus — 17,89 грн/кг;

Auchan — 17,90 грн/кг;

Megamarket — 32,50 грн/кг.

Попри нинішнє сезонне зниження вартості молодої картоплі, аграрії попереджають, що через високі витрати на виробництво очікувати різкого здешевлення нового врожаю цього року не варто.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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