Фаршированные помидоры с морковью и чесноком: рецепт на зиму

Если вы ищете вкусную и оригинальную заготовку на зиму, обратите внимание на фаршированные помидоры. Спелые плоды наполняют ароматной начинкой из моркови, чеснока и зелени, после чего заливают пряным маринадом из соли, сахара и уксуса.

Этот рецепт рассчитан на 2 кг томатов примерно одинакового размера. Об этом пишет Shuba.

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Август и сентябрь – лучшее время для заготовки домашней консервации из помидоров. Для этого рецепта следует выбирать крепкие, спелые плоды одинакового размера – их легче фаршировать и компактно укладывать в банки.

Начинку готовят из натертой моркови, измельченного чеснока и свежей петрушки. При желании можно изменять пропорции ингредиентов: добавить больше чеснока для пикантности или увеличить количество сахара, если хочется получить более сладкий вкус. Петрушка легко дополнить укропом, а к маринаду можно добавить зерна кориандра или другие любимые специи.

По этому рецепту также можно консервировать помидоры черри – закуска получится не менее вкусной.

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Ингредиенты

Основные:

помидоры – 2 кг;

морковь - 5 шт.;

чеснок – 10 зубчиков;

черный перец горошком – 10 шт.;

петрушка – 7 веточек.

Для маринада:

вода - 2 л;

соль - 50 г;

сахар - 200 г;

уксус - 100 мл.

Способ приготовления Шаг 1. Подготовьте овощи

Вымойте помидоры и зелень. Морковь и чеснок очистите. Морковь натрите на большой терке, чеснок пропустите через пресс и смешайте.

На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез примерно до середины плода.

Шаг 2. Начините помидоры

Подготовьте две литровые банки, хорошо вымыв их.

В каждый надрез уложите примерно чайную ложку овощной начинки. Соедините половинки помидора и плотно сложите плоды в банки. Добавить горошины черного перца и веточки петрушки.

Шаг 3. Приготовьте маринад

Вскипятите 2 литра воды, добавьте соль и сахар, после чего влейте уксус.

Горячим маринадом залейте помидоры и накройте банки крышками.

Шаг 4. Простерилизуйте и закройте

Поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения и стерилизуйте 20 минут.

После этого герметично закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

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