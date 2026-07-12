Вечеря у банці: рецепт консервованих 'голубців' на зиму

Консервовані голубці — це зручна заготівля на зиму, яка дозволяє завжди мати під рукою готову основу для однієї з найулюбленіших українських страв. На відміну від традиційних голубців, у цьому рецепті не потрібно загортати начинку в капустяне листя.

Про це пише Shuba. Усі інгредієнти змішуються, тушкуються разом із рисом і томатом, а потім консервуються в банках. Такий варіант часто називають "лінивими голубцями" у банці. Він значно економить час, адже не потрібно окремо готувати капустяне листя та формувати голубці.

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Особливості рецепта:

усі продукти подрібнюються та змішуються в одну масу;

рис додають сирим — він приготується під час стерилізації;

для більш насиченого смаку краще використовувати домашній фарш;

тривала стерилізація забезпечує довге зберігання заготовки;

томатний сік за бажання можна замінити водою з томатною пастою.

Інгредієнти

білокачанна капуста — 6 кг;

м'ясо — 3 кг;

рис — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 500 г;

морква — 500 г;

смалець або рослинна олія — 150 г;

томатний соус — 600 г;

томатний сік — 1 л;

сіль — 3 ст. ложки;

мелений чорний перець — 1 ст. ложка;

чорний перець горошком — 10 г;

лавровий лист — 6 шт.

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Спосіб приготування

Крок 1. Приготуйте овочеву засмажку

Цибулю очистіть, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на смальці або олії до золотистого кольору. Додайте натерту моркву й тушкуйте ще 7–10 хвилин.

Крок 2. Підготуйте капусту

Капусту тонко нашаткуйте та змішайте із засмажкою. Добре перемішайте, щоб овочі трохи осіли.

Крок 3. Додайте м'ясо

М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Готовий фарш з'єднайте з капустяною сумішшю та ретельно перемішайте.

Крок 4. Всипте рис і додайте томат

Рис добре промийте та додайте до основної маси. Влийте томатний сік, приправте сіллю й чорним перцем, після чого ще раз усе ретельно перемішайте.

Крок 5. Підготуйте банки

Банки вимийте, простерилізуйте або обдайте окропом. На дно кожної покладіть лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.

Крок 6. Наповніть банки

Щільно викладіть овочево-м'ясну суміш, залишаючи трохи вільного місця зверху, оскільки рис під час приготування збільшиться в об'ємі. Долийте томатний сік або воду так, щоб вміст був повністю покритий рідиною, після чого герметично закрийте кришками.

Крок 7. Простерилізуйте

Банки стерилізуйте у великій каструлі протягом двох годин після закипання води. Якщо використовуєте автоклав, достатньо 30 хвилин при температурі 105 °C.

Після завершення стерилізації залиште банки охолоджуватися у воді або автоклаві.

Як зберігати

Готові консервовані голубці рекомендується зберігати в прохолодному темному місці — погребі, підвалі або коморі. За правильного приготування така заготівля без проблем зберігається протягом усієї зими.

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