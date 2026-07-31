Слідкуйте за самопочуттям: очвікується магнітна буря з К-індексом 4,3

У п'ятницю, 31 липня, на Землі очікується магнітна буря помірної інтенсивності. За прогнозами фахівців, рівень геомагнітної активності сягне К-індексу 4,3, що відповідає середньому рівню збурення магнітного поля.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби. За даними спостережень, швидкість сонячного вітру наразі залишається на фоновому рівні, а геомагнітна ситуація є відносно спокійною. Науковці також не прогнозують різкого посилення сонячного вітру найближчими днями.

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Попри це, навіть помірні магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті окремих людей. Найчастіше зміни відчувають метеозалежні люди, особи з хронічними захворюваннями, літні люди, вагітні жінки та маленькі діти.

Фахівці радять у період геомагнітної активності приділяти більше уваги здоров'ю: повноцінно відпочивати, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися звичного режиму сну та за можливості проводити більше часу на свіжому повітрі.

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