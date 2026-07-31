'Я не впевнений', — Трамп про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не визначився, чи надаватиме Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Таким чином він поставив під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних проєктів, на який розраховує Київ.

Про це пише Financial Times з посиланням на коментар американського президента. За словами Трампа, Вашингтон наразі лише розглядає це питання.

Головні історії дня

"Patriot — це надзвичайно потужна зброя, тому ми повинні бути дуже обережними щодо того, кому надаємо ліцензії. Загалом ми не практикуємо видачу ліцензій на таке обладнання", — заявив він. Як зазначає видання, ці слова пролунали через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Після переговорів український лідер назвав їх успішними та повідомив, що сторони обговорили можливість виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших оборонних ініціатив.

Читайте также: Зустріч пройшла дуже добре: Трамп про візит Зеленського

Водночас Financial Times нагадує, що на початку липня під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв про готовність США надати Україні відповідну ліцензію. Видання підкреслює, що системи Patriot мають критичне значення для української протиповітряної оборони, оскільки дозволяють перехоплювати російські балістичні ракети, які атакують Київ та інші міста. Саме тому можливість локального виробництва таких ракет в Україні розглядається як важливий крок для зміцнення обороноздатності країни.

Крім цього, Трамп заявив, що його головною метою залишається припинення війни Росії проти України. За його словами, найближчими днями до України вперше прибудуть його спеціальні представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. "Якщо сказати просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України завершилася. Ми прагнемо не ракет, а миру", — наголосив президент США.

Нагадаємо, Трамп вражений тим, що Україна переносить бойові дії вглиб російської території.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!