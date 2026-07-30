'Я б хотів, щоб він закінчив війну', – Трамп про Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, заявивши, що головним пріоритетом залишається завершення війни. "Зустріч пройшла добре. Він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він поклав край війні. Все дуже просто", — заявив Трамп.

Про це він сказав журналістам, трансляцію його виступу вів Білий дім. Американський лідер також наголосив, що підтримує робочі відносини як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. І, як я сказав йому, я хочу, щоб ця війна закінчилася. Потрібно досягти її завершення", — зазначив президент США.

Нагадаємо, Трамп вражений тим, що Україна переносить бойові дії вглиб російської території.

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