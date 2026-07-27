В Україні помітно здешевшав популярний продукт: скільки коштує

В Україні продовжують дешевшати курячі яйця. За даними офіційної статистики, у червні 2026 року їхня середня вартість була на 19,4% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Тенденція до зниження цін зберігається і в липні: наразі нефасовані яйця в супермаркетах коштують у середньому 3,25 грн за штуку, або 32,5 грн за десяток. Це на 1,7 грн за десяток менше, ніж на початку місяця.

За даними моніторингу OBOZ.UA, ціни в найбільших торговельних мережах коливаються від 25,9 до 39,9 грн за десяток. Зокрема:

Головні історії дня

"Фора" — 2,59 грн за яйце (25,9 грн за десяток);

Auchan — 3,00 грн за яйце (30 грн за десяток);

"ЕКОмаркет" — 3,39 грн за яйце (33,9 грн за десяток);

Varus — 3,99 грн за яйце (39,9 грн за десяток).

Чого чекати від цін до кінця літа

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що найближчими місяцями ринок залишатиметься стабільним. За його словами, в липні та серпні різкого зростання чи падіння цін не очікується через відсутність підвищеного попиту та відносну стабілізацію вартості пального.

Експерт зазначає, що можливі лише незначні коливання — у межах 1–1,5%.

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Чому ціни на яйця змінюються

Як пояснила генеральна директорка однієї з компаній-виробників яєць Юлія Фльорова в коментарі журналу "Наше птахівництво", на вартість продукції впливають одразу кілька ключових факторів.

Сезонність

У холодний період року виробництво яєць у приватних господарствах скорочується, що призводить до дефіциту продукції та підвищення цін. Натомість у періоди збільшення пропозиції яйця швидко дешевшають.

Собівартість виробництва

До 60–70% витрат припадає на корми, тому будь-яке подорожчання зерна майже миттєво відображається на ціні продукції. Не менш важливими залишаються витрати на електроенергію, необхідну для стабільної роботи птахоферм.

Експорт

Активізація поставок за кордон може скоротити обсяги продукції на внутрішньому ринку, що також впливає на ціни.

За словами Фльорової, ринок яєць дуже чутливо реагує на будь-які зміни. Через короткий виробничий цикл навіть незначний дисбаланс між попитом і пропозицією здатен досить швидко позначитися на вартості продукції.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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