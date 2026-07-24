Забудуть до вас дорогу: бюджетний засіб для відлякування слимаків з саду та городу
Слимаки є одними з найпоширеніших шкідників на городі та в саду. Вони активно пошкоджують молоді пагони, листя й овочеві культури, особливо навесні та влітку, коли рослини активно ростуть.
Як пише OBOZ.UA, існують прості природні способи боротьби зі слимаками, які не потребують використання агресивної хімії. Один із найефективніших — часниковий розчин.
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Слимаки полюбляють вологі, затінені місця, де ховаються вдень від сонця, а найбільшої активності досягають уночі, особливо після дощу або за теплої вологої погоди.
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Як приготувати часниковий розчин
Запах часнику відлякує слимаків, тому обробка рослин таким настоєм допомагає захистити їх від шкідників.
Для приготування засобу:
- подрібніть дві головки часнику та прокип'ятіть їх у невеликій кількості води;
- процідіть отриману рідину та дайте їй повністю охолонути;
- одну столову ложку концентрату розведіть у чотирьох літрах води.
Як застосовувати
Готовим розчином рекомендується поливати молоді рослини або обприскувати листя раз на тиждень у вечірній час. Важливо, щоб засіб рівномірно покривав поверхню листків.
Після дощу обробку слід повторити, оскільки вода змиває захисний шар. Регулярне використання часникового розчину допоможе природним способом зменшити кількість слимаків і захистити рослини без застосування хімічних препаратів.
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