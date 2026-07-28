Трамп прийме Зеленського та Нетаньягу у Білому домі: про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп у вівторок прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Переговори відбудуться окремо, а ключовими темами стануть війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому. За інформацією телеканалу, під час зустрічі з Нетаньягу сторони планують обговорити ситуацію навколо Ірану, перебіг переговорів із Ліваном, а також перспективи розширення "Угод Авраама".

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Напередодні Трамп заявив, що між ним і прем'єром Ізраїлю існують певні розбіжності щодо Ірану, однак вони не є принциповими. "У нас є невеликі розбіжності, але наші позиції досить близькі", — сказав президент США журналістам.

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Окрема зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським буде присвячена мирному процесу та актуальній ситуації у війні між Росією та Україною. "Настав час покласти край війні", — зазначив представник Білого дому, коментуючи майбутні переговори.

Також повідомляється, що у вівторок Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньягу планують відвідати у Вашингтоні церемонію прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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