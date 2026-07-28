Трамп примет Зеленского и Нетаньяху в Белом доме: о чем будут говорить

Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Переговоры состоятся раздельно, а ключевыми темами станут война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. По информации телеканала, во время встречи с Нетаньяху стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана, ход переговоров с Ливаном, а также перспективы расширения "Соглашений Авраама".

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Накануне Трамп заявил, что между ним и премьером Израиля существуют определенные разногласия по Ирану, однако они не являются принципиальными. "У нас есть небольшие разногласия, но наши позиции достаточно близки", - сказал президент США журналистам.

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Отдельная встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским будет посвящена мирному процессу и актуальной ситуации в войне между Россией и Украиной. "Пора положить конец войне", - отметил представитель Белого дома, комментируя предстоящие переговоры.

Также сообщается, что во вторник Владимир Зеленский и Беньямин Нетаньяху планируют посетить в Вашингтоне церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Напомним, мы уже писали, что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot.

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