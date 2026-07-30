Масована атака рф на Україну: у Кривому Розі, Львові та Києві пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені, серед них - діти (фото, відео)

У ніч проти 30 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по кількох регіонах України. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг та Полтавщина.

Внаслідок атаки загинули люди, десятки отримали поранення, пошкоджені житлові будинки, приватна забудова та цивільна інфраструктура. Про це повідомляє ДСНС.

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Київ і область

У столиці через ракетну атаку зафіксовано падіння уламків і пожежі в кількох районах. За даними Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі загорілася територія нежитлової забудови. У Святошинському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, де під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.

Крім того, у Святошинському районі тривало гасіння пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі. На Київщині найбільше постраждав Броварський район. За інформацією обласної військової адміністрації, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній та дві жінки. Трьох постраждалих госпіталізували, ще двом медичну допомогу надали на місці.

Унаслідок удару частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.

Журналістка Еспресо Наталя Стареправо повідомила, що в районі станції метро "Почайна" значних пошкоджень зазнала територія поблизу одного з найбільших ринків столиці. На місці працювали рятувальники, пожежники та спецтехніка, ліквідовуючи масштабну пожежу. Також утворилася велика вирва.

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Львів

Вперше за тривалий час Львів зазнав масштабної ракетної атаки. За словами міського голови Андрія Садового, російські війська випустили по місту 22 ракети. Більшість із них вдалося збити силам протиповітряної оборони, однак частина влучила у житлову забудову.

Найбільших руйнувань зазнали будинки на вулицях Патона та Виговського. На місцях ударів виникли пожежі, тривала рятувальна операція. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 26 людей, серед них є діти. Частину потерпілих госпіталізували. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами залишалися люди.

За словами журналістів, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, автомобілі та вибила вікна у навколишніх будівлях.

Кривий Ріг

Російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по передмістю Кривого Рогу. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина.

Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них дві дівчинки віком 5 та 12 років. Ще восьмеро отримали поранення, зокрема хлопчики 6 та 15 років.

За інформацією ДСНС, у селищі Радушне рятувальники деблокували з-під завалів двох дітей. Повністю зруйновано два приватні будинки, ще п'ять зазнали пошкоджень. Також виникло кілька пожеж, які вже ліквідовано.

Рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.

Полтавщина

На Полтавщині російські війська атакували термінал "Нової пошти" та складські приміщення приватного підприємства. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Внаслідок удару одна людина загинула.

Крім того, у Лубенському районі уламки безпілотника впали на проїжджу частину. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія вдарила КАБом по Запоріжжю.

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