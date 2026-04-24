Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Унаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано влучання у житлову забудову. Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.

Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак і ДСНС у Telegram. За словами Лисака, під час ворожого удару було пошкоджено житловий будинок, а згодом стало відомо про ураження двох двоповерхових та одного триповерхового будинків. Також зафіксовано влучання у нежитлову споруду.

На одній із локацій медики надали допомогу двом людям на місці. Ще одну жінку госпіталізували до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих уточнювалася.

У ДСНС повідомили, що після влучання безпілотника у триповерховий житловий будинок були зруйновані квартири та спалахнула пожежа. Там постраждали шестеро людей.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Ще два двоповерхові будинки також зазнали руйнувань. З одного рятувальники деблокували людину та евакуювали 20 мешканців, серед яких двоє дітей. На цій локації травмувалися семеро осіб.

В іншому будинку загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення. Із будівлі евакуювали 16 мешканців.

Згодом Сергій Лисак уточнив, що жертвами атаки стало подружжя віком по 75 років.

Станом на 7:00 ранку, за його словами, кількість поранених зросла до 15 осіб. Вісім постраждалих перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо, російська армія атакувала Чугуїв.

