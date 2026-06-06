Що робити, якщо автоматично не продовжили відстрочку: відповідь юристів

Після змін у правилах військового обліку та мобілізаційних процедур відстрочки від призову мають продовжуватися автоматично після кожного подовження воєнного стану. Водночас на практиці така автоматична пролонгація спрацьовує не завжди, тому громадянам радять самостійно контролювати свій статус через застосунок "Резерв+".

Як повідомляє "Юристи.UA", механізм автоматичного продовження передбачений чинними правилами, однак іноді виникають технічні або організаційні збої. В умовах воєнного стану військовозобов’язані громадяни можуть бути призвані до Збройних сил України як у особливий період. Водночас закон передбачає низку підстав для законного звільнення від мобілізації — зокрема бронювання або оформлену відстрочку.

Після змін у системі військового обліку частину відстрочок почали продовжувати без повторного звернення громадян — автоматично.

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Коли варто перевіряти "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який отримав відстрочку через стан здоров’я (наявність інвалідності III групи). Вона була оформлена до завершення дії мобілізаційного періоду. Оскільки в Україні воєнний стан і загальна мобілізація регулярно продовжуються, виникає питання, чи потрібно щоразу підтверджувати відстрочку повторно.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що в таких випадках продовження має відбуватися автоматично кожні три місяці разом із продовженням мобілізації. Водночас він наголосив, що у разі збою громадянин може самостійно оновити або оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

Що варто контролювати громадянам

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти актуальний статус відстрочки у розширених даних застосунку "Резерв+", оскільки саме там відображається інформація про її чинність. Якщо автоматичне продовження не відбулося, громадянин має можливість оперативно подати заяву онлайн і відновити свій статус без додаткових ускладнень.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

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