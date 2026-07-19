Навіщо військовому у відпустці двічі звертатись до ТЦК

Військовослужбовці Збройних сил України, які вирушають у щорічну відпустку, повинні не лише скористатися своїм правом на відпочинок, а й виконати визначені законодавством обов’язки. Зокрема, під час відпустки необхідно двічі звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування.

Про це написали на порталі uristy.ua. Як і інші громадяни України, військовослужбовці мають право на щорічну відпустку. Це стосується як військових, які проходять службу за контрактом, так і мобілізованих.

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Відпустку можна використати повністю або розділити на кілька частин. Крім того, військовослужбовцям виплачується грошова допомога на оздоровлення. Якщо відпустка поділена, таку виплату здійснюють перед основною частиною відпочинку.

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Чому потрібно відвідувати ТЦК

До юристів звернувся військовослужбовець із запитанням, чи має він додаткові обов’язки під час відпустки. Фахівці пояснили, що закон вимагає двох візитів до територіального центру комплектування за місцем проведення відпустки.

За словами юриста Владислава Дерія, після прибуття до місця відпочинку військовий повинен не пізніше наступного дня стати на військовий облік у найближчому ТЦК та СП. Перед завершенням відпустки також необхідно виконати ще одну процедуру — не пізніше ніж за день до повернення до військової частини знятися з цього обліку.

Таким чином, перебуваючи у відпустці, військовослужбовець має двічі звернутися до ТЦК: спочатку для взяття на облік після прибуття, а потім — для зняття з обліку перед поверненням до місця проходження служби.

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