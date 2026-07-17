Російська армія атакувала Одесу ракетами: є влучання у багатоповерхівку, загиблі та поранені, серед них - діти (фото, відео)

Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення, серед них — двоє дітей.

Про це повідомили очільник МВА Сергій Лисак у соцмережах та голова ОВА Олег Кіпер в Telegram. Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого та кількох постраждалих, закликавши жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Згодом інформацію уточнили: кількість жертв зросла до двох.

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За словами Сергія Лисака, внаслідок ракетної атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення, серед них двоє дітей. Вранці 17 липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до десяти. Він також уточнив, що серед загиблих — жінка, яка в момент удару перебувала в парку разом із дітьми.

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Ракетний обстріл спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дошкільний заклад, релігійна споруда, автомобілі та інші об'єкти міста. На місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та інші екстрені підрозділи. Також розгорнуто оперативний штаб для координації ліквідації наслідків атаки.

Місцева влада запевнила, що всім постраждалим надають необхідну медичну та іншу допомогу.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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