Замість землі - грошова компенсація: в Україні хочуть змінити механізм реалізації права ветеранів на отримання землі

В Україні пропонують змінити механізм реалізації права ветеранів війни на безоплатне отримання земельних ділянок. Замість землі пільговики зможуть обрати одноразову грошову компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень.

Відповідну ініціативу викладено в електронній петиції №41/010315-26еп. Про це пише 24 tv.ua.

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Чому виникла така пропозиція

Наразі стаття 121 Земельного кодексу України гарантує учасникам бойових дій та іншим визначеним законом категоріям громадян право на безоплатне отримання земельної ділянки із державної або комунальної власності.

Однак автор петиції зазначає, що після завершення повномасштабної війни кількість ветеранів, які матимуть таке право, суттєво зросте. Водночас запасів вільної землі, особливо в межах населених пунктів, може не вистачити для забезпечення всіх заявників.

Через це багато ветеранів ризикують залишитися без гарантованої державою пільги не через відсутність законного права, а через обмеженість земельного фонду.

Яку альтернативу пропонують

Ініціатор петиції пропонує надати ветеранам можливість самостійно обирати між земельною ділянкою та одноразовою виплатою у розмірі 200 тисяч гривень.

Компенсацію можна буде отримати у двох випадках:

за власним бажанням ветерана;

якщо органи влади не зможуть надати земельну ділянку через її відсутність.

На думку автора ініціативи, такий механізм допоможе зробити державні гарантії більш реальними, зменшить навантаження на місцеві органи влади та мінімізує можливі зловживання під час розподілу земельних ресурсів.

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На що можна буде використати кошти

Запропонована компенсація не матиме цільового призначення. Ветерани зможуть самостійно вирішувати, як розпорядитися грошима. Зокрема, їх можна буде спрямувати на:

придбання житла;

відкриття або розвиток власної справи;

лікування чи реабілітацію;

інші особисті потреби.

Які зміни пропонують до законодавства

Автор петиції закликає внести зміни до Земельного кодексу України, щоб особи, які мають право на безоплатне отримання землі, могли офіційно обирати між земельною ділянкою та грошовою компенсацією.

На думку ініціатора, це дозволить забезпечити реальне виконання державних зобов'язань навіть у тих випадках, коли вільних земельних ділянок для передачі вже не залишиться.

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