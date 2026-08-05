Злітні знизити ваш врожай за ніч: як боротись зі слимаками на городі

Слимаки здатні завдати чималої шкоди городнім культурам, особливо капусті, салату, полуниці та іншим рослинам із соковитим листям. У вологу погоду вони активно живляться вночі, залишаючи після себе характерні отвори в листках.

Багато городників намагаються уникати використання хімічних засобів, тому обирають більш безпечні способи боротьби зі шкідниками. Про це пише ТСН.

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Однією з найпопулярніших народних методик є використання яєчної шкаралупи. Після висушування її подрібнюють на невеликі гострі шматочки та розсипають навколо рослин. Такий бар'єр може ускладнювати пересування слимаків, особливо якщо матеріал залишається сухим. Водночас після дощу його потрібно оновлювати.

Подібним способом використовують дрібний гравій, крупнозернистий пісок або подрібнені мушлі. Шорстка поверхня створює додаткову перешкоду для шкідників, тому її часто застосовують для захисту окремих грядок або клумб.

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Ще одним варіантом є мідна стрічка. При контакті зі слизом молюсків мідь створює для них неприємний ефект, через що слимаки зазвичай уникають таких ділянок. Мідну стрічку встановлюють навколо грядок, контейнерів або високих клумб, де вирощують найбільш вразливі культури.

Для захисту рослин також використовують деревний попіл. Він не лише є природним добривом, а й може стримувати поширення слимаків, якщо розсипати його навколо рослин у суху погоду. Однак після опадів попіл швидко втрачає свої властивості, тому його доводиться наносити повторно.

Сіль застосовують лише для безпосереднього знищення окремих шкідників, але не рекомендують розсипати її на грядках. Надлишок солі може погіршити стан ґрунту та негативно вплинути на розвиток рослин.

Ще одним популярним способом боротьби є пивні пастки. Невеликі ємності із пивом заглиблюють у ґрунт, а запах напою приваблює слимаків. Пастки потребують регулярного очищення та заміни вмісту, особливо в період масової появи шкідників.

Під час дощової погоди ефективність більшості сухих бар'єрів знижується, тому городникам радять регулярно оглядати грядки, прибирати нижнє листя, яке торкається землі, та за потреби поновлювати захисний шар. Найкращий результат зазвичай дає поєднання кількох методів, що дозволяє суттєво зменшити кількість слимаків без застосування агресивних хімічних препаратів.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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