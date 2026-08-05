Взлетные снизить ваш урожай за ночь: как бороться с улитками на огороде

Улитки способны нанести немалый вред огородным культурам, особенно капусте, салату, клубнике и другим растениям с сочными листьями. Во влажную погоду они активно питаются ночью, оставляя после себя характерные отверстия в листьях.

Многие огородники стараются избегать использования химических средств, поэтому выбирают более безопасные способы борьбы с вредителями. Об этом пишет ТСН.

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Одной из самых популярных народных методик является использование яичной скорлупы. После высушивания измельчают на небольшие острые кусочки и рассыпают вокруг растений. Такой барьер может затруднять передвижение улиток, особенно если материал остается сухим. В то же время, после дождя его нужно обновлять.

Подобным способом используют мелкий гравий, крупнозернистый песок или измельченные раковины. Шероховатая поверхность создает дополнительное препятствие для вредителей, поэтому ее часто применяют для защиты отдельных грядок или клумб.

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Еще одним вариантом является медная лента. При контакте со слизью моллюсков медь создает для них неприятный эффект, из-за чего улитки обычно избегают таких участков. Медную ленту устанавливают вокруг грядок, контейнеров или высоких клумб, где выращивают наиболее уязвимые культуры.

Для защиты растений также используют древесную золу. Он не только является естественным удобрением, но может сдерживать распространение улиток, если рассыпать его вокруг растений в сухую погоду. Однако после осадков пепел быстро теряет свои свойства, поэтому его приходится повторно наносить.

Соль используют только для непосредственного уничтожения отдельных вредителей, но не рекомендуют рассыпать ее на грядках. Избыток соли может ухудшить состояние почвы и негативно повлиять на развитие растений.

Еще одним популярным способом борьбы есть пивные ловушки. Небольшие емкости с пивом углубляют в почву, а запах напитка привлекает улиток. Ловушки нуждаются в регулярной очистке и замене содержимого, особенно в период массового появления вредителей.

Во время дождливой погоды эффективность большинства сухих барьеров снижается, поэтому огородникам советуют регулярно осматривать грядки, убирать нижние листья, которые касаются земли, и при необходимости обновлять защитный слой. Наилучший результат обычно дает сочетание нескольких методов, что позволяет существенно снизить количество улиток без применения агрессивных химических препаратов.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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