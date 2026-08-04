Российская армия совершила авиаудар по Сумам: есть погибший и раненые (фото)

В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщили местное издание " Кордон.Медиа " и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По словам главы ОВА, оккупанты попали по трем локациям в Ковпаковском районе города. Под обстрелы попали частный сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

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"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Также есть пострадавшие", – отметил Григоров.

Как сообщает "Граница.Медиа", серия взрывов прогремела после двух часов ночи. После ударов управляемыми авиабомбами российские войска атаковали город дронами на оптоволокне.

В местах попадания возникли пожары. Последствия атаки уточняются.

Напомним, российская армия ударила КАБом по Запорожью.

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